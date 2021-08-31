Yapılandırma tarihi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
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Yapılandırma tarihi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Yapılandırma tarihi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesi g fıkrasının 1,2 ve 3. bendi 2.maddesinin 2.fıkrasının 7 bendi hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 30/09/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9 uncu maddesinin 16. fıkrası gereğince karar verilmiştir.

213 Sayılı Kanun kapsamına giren 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler, (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi Su ve Atık Su Borçları), 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları 7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle faiz ve cezalarda indirim ile 36 ay vadeye kadar ödeme imkanı sağlanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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