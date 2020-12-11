Yapılandırma kanunu online semineri gerçekleştirildi

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Antalya SMMMO işbirliğince, '7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Online Eğitim Semineri' düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara ise acil şifalar diledi. Meslek grubu olarak, pandemi döneminde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Çavdar, "Birçok meslek dallarına değişik teşvik ve ödemeler yapıldı. Biz meslek camiası olarak hükümetimizden bizlerin haklı taleplerimizin de dikkate alınmasını talep ediyoruz. Dün Alanya ve Manavgat oda başkanlarımızla birlikte Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'ı ziyaret ettik ve sizlerin taleplerini ilettik. Taleplerimize olan yaklaşımlarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün 7256 Sayılı Yapılandırma Kanununu başkanımızdan etraflıca dinleyerek varsa sorularımıza cevap alacağız. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor. Tüm meslektaşlarıma sağlık diliyor, sevgi ve saygı sunuyorum" dedi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan '7256 Sayılı Kanun' ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi, sunumunda yapılandırmanın kapsamı, kimlerin faydalanabileceği ve özellikli durumları paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı