Yapılandırma işlemleri online olarak yapılıyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık'a kadar online olarak yapılandırabileceklerini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık'a kadar online olarak yapılandırabileceklerini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye olan vergi borçlarının, 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılma işlemlerinin online şekilde sürdüğü belirtildi. Belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tepebaşı Belediyesi'nin web sitesinden başvuruda bulunabiliyor.

"tepebasi.bel.tr" internet adresinden "Online İşlemler" başlığını tıklayan vatandaşlar, daha sonra "E-Belediye" sekmesini seçiyor. Açılan sayfada "7256 Yapılandırma Başvuru" seçeneğini tıklayan vatandaşlar, sicil ve telefon gibi bilgilerini girdikten sonra taksit seçeneğini belirliyor. Sistemden cep telefonuna gelen onay mesajının ardından vatandaşlar, sistemin yönlendirmesi ile yapılandırma işlemini tamamlamış oluyor. Belediye yetkilileri ayrıca peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 90 oranında silinmesi imkanının bulunduğu yapılandırma kapsamında borçların 2 aylık dönemler halinde 6, 12 ve 18 taksitte ödenebildiğini kaydetti.

Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşabilirler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı