YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER
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YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER
Habermetre - Haberler | Toplum

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında TİSKİ Genel Müdürlüğüne su ve atık su borcu olan abonelere borçlarını yapılandırma fırsatı getirildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında TİSKİ Genel Müdürlüğüne su ve atık su borcu olan abonelere borçlarını yapılandırma fırsatı getirildi. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki su ve atık su borçları yeniden yapılandırılabilecek.

PEŞİNE YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırma işleminden yararlanıp peşin ödeme seçeceğini tercih eden abonelerin gecikme bedellerinin yüzde 90'ı silinecek. Taksitlerin 2 aylık periyotta ödeneceği yeni yapılandırmada, abonelere borçlarını 6-9-12-18 taksit seçenekleri ile 36 aya kadar vade ile ödeme imkanı sunuluyor. Yapılandırmanın bozulmaması için abonelerin ilk taksitlerini 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS

Daha önceki yapılandırma işlemleri kapsamında ödemeleri devam eden ve 7143 Sayılı Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıracak olan abonelere de peşin ödeme indirimi uygulanıyor. Başvurular, 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar tüm TİSKİ bürolarından gerçekleştirilecek. Öte yandan e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

TARİH : 13. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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