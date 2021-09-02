Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi 1 Ay uzatıldı
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Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi 1 Ay uzatıldı

Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi 1 Ay uzatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birer ay uzatılmıştır.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birer ay uzatılmıştır.

Bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarihi ve bu tarihten önceki dönemlere ait kesinleşmiş vergi borçlarınız, MTV ve Trafik Cezası borçlarınız, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarınız için yapılandırma başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar, yapılandırılan vergi borçlarınızın ilk taksit ödeme süresi ise 1 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bununla birlikte İlimizde meydana gelen yangınlar sebebi ile 28. 07. 2021 ile 01. 11. 2021 tarihleri arasında Osmaniye Merkez ve Kadirli ilçesinde mücbir sebep ilan edilmiştir. Bu yüzden Osmaniye Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Kadirli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinin 7326 sayılı yasadan dolayı ilk taksit ödeme süresi Aralık ayı içerisinde başlayacaktır. Sonraki taksitlendirme süreleri ise Aralık ayını takip eden ikişer aylık dönemler halinde uzatılmıştır.

Mükelleflerimizin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ödeme sürelerini takip etmeleri gerekmektedir.

Emin TEMİZ

Defterdar V.

Kaynak: Habermetre

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