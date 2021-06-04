Yapılandırma 2021 ne zaman başlayacak? Vergi borcu yapılandırması ne zaman yapılır?
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Yapılandırma 2021 ne zaman başlayacak? Vergi borcu yapılandırması ne zaman yapılır?

Yapılandırma 2021 ne zaman başlayacak? Vergi borcu yapılandırması ne zaman yapılır?
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Binlerce kişinin beklediği vergi borcu yapılandırmasıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. TBMM'de kabul edilen vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile ilgili detaylar hakkında "Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Yapılandırma 2021 ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor.

Vergi borcu yapılandırması gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılabilmekte. Yapılandırma 2021 ne zaman başlıyor? Vergi borcu yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?

HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?

Kabul edilen yasaya göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılacak.

YAPILANDIRMA 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergi borcu yapılandırma tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yer almıyor. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında net bilginin kısa süre içinde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapılabiliyor.Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

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