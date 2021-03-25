Yapılandırma 2. taksitte son günler
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Yapılandırma 2. taksitte son günler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yapılandırma 2. taksitte son günler

7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2021'de sona eriyor.

7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2021'de sona eriyor.

Konuyla ilgili bir hatırlatmada bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeye olan borçlarını yapılandıran vatandaşların, hak kaybı yaşamaması için taksitlerini düzenli olarak ödemesi gerektiğini ifade ederek, "7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. Taksit ödemeleri 31 Mart Çarşamba günü sona eriyor. Yapılandırmadan yararlanan Talaslı hemşehrilerimizin bu tarihe kadar 2. taksitlerini ödemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Başka Yalçın, ödemelerin www.talas.bel.tr internet adresinden yapılabileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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