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Yapılandırma 2. taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yapılandırma 2. taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı yapılandırma ikinci taksit ödemelerinde son tarihin 30 Kasım 2021 olduğuna hatırlattı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı yapılandırma ikinci taksit ödemelerinde son tarihin 30 Kasım 2021 olduğuna hatırlattı.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresinin 30 Kasım 2021 günü olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermektedir. Yapılandırma işleminin bozulmaması için ikinci taksitin de süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ancak ödeme süresini kaçıran mükelleflerimiz, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarı geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Yapılandırılan borçlar vergi dairelerimiz veznelerinden, anlaşmalı banka şubelerinden ve www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak da ödenebilmektedir." - ZONGULDAK

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