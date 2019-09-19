Yapılan uygulamayla mısırda yüksek verim elde edildi

19.09.2019 16:51

Bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle tarımın geleceğine yatırım yapan sektörünün öncü firması GÜBRETAŞ, ülke tarımındaki önemli illerinden Manisa'da kalite ve verimliliği artırmak için geliştirdiği mısıra özel taban gübresi ile model üretim uygulaması yaptı. Uzman ekip tarafından toprak analizi yapılarak gübreleme programı oluşturulan tarlada, Türkiye ve bölge ortalamasının üzerinde yüksek bir verim artışı sağlandı.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde düzenlenen tarla günü etkinliğinde GÜBRETAŞ tarafından yapılan model uygulama bölge çiftçisine tanıtıldı. Etkinliğe, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Mehmet Aksoy'un yanı sıra GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, protokol davetlileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.



Model uygulama yapılan tarlanın sahibi üretici Coşkun Akka çevre üreticilerin veriminin düşük olmasına rağmen kendi tarlasında uygulanan modelle verimin yüz güldürdüğünü ifade etti. Akka, "Bu sene hasada başlayan arkadaşlardan aldığım bilgiye göre biraz gevşek. Geçen yıla göre 30-40 kilo daha aşağıda verim diye duyuyoruz. Genelde geçen yıllara göre yüzde 10'luk bir düşüş, yüzde 5-10 gibi bir düşüş duyuyoruz. Bu durumun fiyatlara olumlu yansımasını bekliyoruz. Fiyatlar düşüş şuanda. Hasat 1130-1150 gibi fiyatlar duyuyoruz tüccarlardan. Üretim olarak zayıf kalıyoruz. Desteklere ihtiyacımız var." dedi.



"Bilinçli gübreleme şart"



Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürü Mehmet Aksoy, "Genel olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde vahşi sulama dediğimiz sulama yapılmaktadır. Maalesef burada da belli yerlerde bu şekilde sulama yapılıyor. Verili üretimin, bir dekardan alınacak ürünün hem miktar bazında artırılması hem de kaliteli olması çiftçinin gelirinin artırılması noktasında temel dayanak oluşturmaktadır. Atadan, dededen kalma tarımın yapılmasından ziyade artık teknolojiye bağlı çiftçilerimizin modern tarımla birlikte üretimini yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Modern tarım dediğimiz zaman bu tohumu almazdan önce toprak hazırlama aşamasında başlayan bir süreçtir. Toprak hazırlama aşaması tabii ki ilk noktamız. Daha sonra sertifikalı tohum kullanımı, buna bağlı olarak modern basınçlı sistemlerin kullanılması, yine buna bağlı olarak zamanında mücadele ve buna bağlı olarak bir dekardan alınacak ürünün kalitesini ve verimini artırmak için bilinçli bir gübreleme yapmaktır." diyerek konuştu.



GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ise şunları söyledi: "Biz uygulamaya başlarken insanların doktora gittiği zaman nasıl hastanede kan tahlili verip doktorun o tahlil sonucunda bir reçete yazması gibi arkadaşlarımız da önce toprağı analiz ediyorlar, her yönden incelemesi yapılıyor. Toprak neticede canlı bir organizma. Ben kendimle de özdeşleştiriyorum. Bir insan yemek yedikten sonra üzerine bir daha çok fazla yemek verilirse insanın yemekten tiksinmesi gelir. Toprağa da gereğinden fazla ihtiyacından fazla azot, fosfat, potasyum ve diğer elementleri yüklerseniz toprak kendini kilitler bağlar ve o emilimi almaz. Dolayısıyla bizim bitkideki stres de oradan başlar, verimin düşmesi de oradan başlar kalite de oradan başlar. Bizim iddiamız şuydu; öncelikle teknik olarak çalışan bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gerçekten muazzam bir emek veriyorlar. Burada önemli olan, bu toprağın ihtiyacı olan bitki besin elementi oranıyla vermek. Fazlasıyla değil. Çok fazla vermek sadece cebinizden çok fazla parayı toprağa serpmek demek."



Türkiye toprak verimliliği haritası yapılıyor



Türkiye toprak verimliliği haritası projesi hazırladıklarını aktaran Özyürek, "Bizim 15 yıl önce değerli yöneticilerimizin ve bürokratlarımızın hakikaten emeklerini tebrik ediyorum. Biz o emeklerin devamı noktasında gayret içerisindeyiz. 15 yıl önce başlayan şuan 15 bin lokasyonu aşmış durumda. Toprak analizleri alınarak Türkiye'nin bütün alanlardaki, lokasyonlardaki analizlerin sonuçları işleniyor şuanda. Bu belki bir 15 yıl daha sürecek bütün Türkiye'nin bitmesi. Bunu yapan tek kurum biziz Türkiye'de. Çok rahatlıkla ifade ediyorum, biz bu konuda bakanlığa da referans olarak bilgi aktarıyoruz. Yani senkronlu çalışıyoruz o noktada. Biz topraklarımızı tanımazsak hem bilinçsiz bir şekilde tarımsal uygulama yapmış olacağız hem de bilinçsiz şekilde kimyasal, organik gübre kullanmış olacağız." dedi.



Yapılan konuşmanın ardından Üretici Coşkun Akka'ya GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek tarafından plaket takdim edildi. Tören mısır tarlasında yapılan hasat ve bilgilendirme ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA