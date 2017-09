Yapılan Transferlerin Çok Uygun Olduğunu Düşünüyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu sezon kadrolarına dahil ettikleri futbolcular için yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli vereceklerini, oyunculara yapılacak ödemeler konusunda da 85,5 milyon avro taahhüde girdiklerini söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, yaptıkları transferlerin maliyetlerinin uygun olduğunu dile getirdi.



Özbek, geçen ay yaptıkları olağanüstü divan kurulu toplantısının yaşanan gerginlik nedeniyle tamamlanamamasından dolayı kulüpteki gelişmeler hakkında bilgi veremediğini belirtti.



Camianın en çok merak ettiği konuların başında futbolcu transferleri olduğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:



"Galatasaray'ın her yıl şampiyonluğun en büyük adayı olması, başarıdan başka hedefi olmaması sebebiyle çok iyi bir futbol takımının kurulması ve bu takımın camiayı sevindirecek bir performans göstermesi zorunludur. Belirlenen eksiklikler çerçevesinde transferleri yaptık. Yaptığımız transferlere yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğiz. Bunu belli bir takvim çerçevesinde yapacağız. Futbol piyasasında bir de menajerlik sistemi var. Geride kalan transfer dönemi için menajer komisyonu olarak 8,9 milyon avro vereceğiz. Tabii transfer ettiğiniz futbolcularla birkaç yıllık sözleşme imzalıyorsunuz. Kulübün, futbolculara yapılacak ödemeler konusunda girdiği taahhüt 85,5 milyon avro. Bu sürede bazı futbolcular da ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın ayrılan futbolculardan aldığı bonservis bedeli 18,5 milyon avro. Bu arada sözleşmesi feshedilen futbolcuların silinen maaş taahhüdü de 10 milyon avro oldu."



Dursun Özbek, yönetim olarak görevlerinin üçüncü yılında olduklarını vurgulayarak, "Görev yaptığımız süre boyunca alınan ve satılan oyuncuların muhasebesini yaptığımızda bunların arasındaki fark 20 milyon avrodur. Futbol dünyasındaki boyutları düşündüğünüz zaman bu rakam çok büyük bir rakam değil. Mücadele ettiğimiz dünyada bu rakamlar çok daha yüksek seviyede oluyor. Aşağı yukarı yeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takımın geçtiğimiz 4 hafta içindeki performansı da ortada. Galatasaray futboldaki performansını her zaman en üst seviyeye tutmak zorundadır. Yapılan transferlerin çok uygun olduğunu, bu sene gösterecekleri performansla Galatasaray camiası ve taraftarlarını son derece mutlu edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.



"Performansa göre gelirimiz olacak"



Dursun Özbek, futbol takımına yaptıkları harcalamarla ilgili eleştirilerin olduğunu anlatarak, "Yönetim bir takım kurdu. Bu takım göstereceği performansla her sene Galatasaray'ın kasasına belli seviyede para getirecek. Bu paranın içinden onlara maaş ödenecek. Bu takım sahaya çıkıp oynayacak, taraftarı sahaya çekecek ve bir üretim yapacak. Bir fabrika gibi düşünün. Kurduğumuz bu takımla hedefimiz şampiyonluk. Dolayısıyla göstereceğimiz performansa göre bir gelirimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Riva projesinden şu ana kadar gelen parayı kulübün banka borçlarına harcadıklarını aktaran Özbek, bu parayı transferde kullanmadıklarını dile getirdi. Galatasaray'ın mayıs 2011 yılındaki borç alacak farkının 327 milyon dolar olduğunu belirten Özbek, "31 Mayıs 2017 yılındaki borç alacak farkımız ise 230 milyon dolar. Riva'dan gelen yaklaşık 90 milyon dolarlık geliri buraya yatırdığımız için borç bu noktaya geldi." değerlendirmesinde bulundu.



"UEFA ile 3-4 yıllık anlaşma yapmak istiyorum"



Dursun Özbek, UEFA'nın, Finansal Fair Play Kriterleri çerçevesinde Galatasaray'a vergiler dahil bir sezonda futbolculara 65 milyon avro ödeme sınırı getirdiğini hatırlatarak, "Kadromuzda 31 futbolcumuz var. Bu 31 futbolcuya vergisi dahil ödediğimiz tutar 66,6 milyon avrodur." dedi.



UEFA ile yeni bir anlaşma yapmayı istediklerini belirten Özbek, "UEFA ile görüştük, Galatasaray'ın mali tablolarını anlattık. İkinci bir mali disipline ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle bu sezondan başlamak üzere bir anlaşma yapmamız gerektiğini söyledik. Kendileri olumlu karşıladı. Eylül sonu itibarıyla kendilerinden randevu talep ediyorum. Gidip anlatmak suretiyle 3-4 yıllık bir anlaşma yapmak istiyorum. Bu anlaşmanın bize çok büyük faydası olacaktır." diye konuştu.



"Riva projesinde hedefimize ulaştık"



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut GYO ile geliştirdikleri Riva projesini kazanan birinci firma olan Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı'nın ilgili teminat mektubunu getiremediği için ihaleden çekildiğini hatırlatarak, "Ardından ihaleyi ikinci sırada tamamlayan Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ ile görüşüldü. Onlarla bir mutabakata varıldı. Bugün de imza töreni var. Hedefimize ulaştık." şeklinde görüş belirtti.



Türk Telekom Stadı'nın yanına yapmayı planladıkları kapalı spor salonunun projesinin onaylandığını ve yakında temel atma işlemine başlayacaklarını ifade eden Özbek, stadın ulaşım sorunun çözülmesi için Cendere Yolu üzerindeki bağlantı yollarının faaliyete geçtiğini dile getirdi.



Emlak Konut GYO ile geliştirdikleri Florya projesinde de sona geldiğini aktaran Özbek, kasım ya da aralık ayında proje için ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.



Toplantıda Galatasaray Adası ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, adanın işletmecisi ile mahkemelik olduklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini aktardı.



Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü de Türk Telekom Stadı'nda yapmayı planladıkları müze ve yenilikler hakkında üyelere bilgi verdi.