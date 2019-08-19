19.08.2019 16:46

Van'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, hakkında yürütülen terör soruşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ile HDP'li belediye tarafından işten çıkarılan şehit yakınları, Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan görevlendirmelerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Şehit yakınları adına açıklama yapan Abdulvahap Şipi, şehit yakını olduğu için HDP'li İpekyolu Belediyesince işten çıkarıldığını söyledi.

HDP'li belediyenin kendilerine sürekli mobbing uyguladığını ifade eden Şipi, belediyede görev yerlerinin değiştirildiğini, toplum içinde kendilerini küçük düşürecek davranışlara maruz kaldıklarını vurguladı.

Daha sonra "iyi niyeti suistimal" ettikleri gerekçesiyle işlerine son verildiğini anlatan Şipi, şunları kaydetti:

"Şu an ne başka bir kuruma girebiliyoruz ne de tazminatlarımızı alabiliyoruz. Bunların amacı bizleri rencide etmekti. Bu nedenle, yapılan görevlendirmeyi yerinde buluyoruz. Bizim gibi, belediyelerde çalışan diğer şehit yakınları artık mağdur olmayacak. Devletimizin kaynakları, imkanları halkımıza gidecek. Terörün yanında olan bu siyasi parti, bütçeyi halka hizmet yerine daha çok devlete düşmanlık eden PKK gibi terör örgütlerine sunmak için çalışıyordu."

Derneğin başkanı Kahraman da görevlendirmeyle beraber huzur ve güven ortamının devam edeceğini aktardı.

Yarıda kalan hizmetlerin yeniden başlayacak olmasının vatandaşı mutlu ettiğini dile getiren Kahraman, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın verdiği kararı saygıyla karşılıyoruz. İlimiz daha güzel olacak, hiç kimsenin bu konuda zerre şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA