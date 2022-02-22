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Yapılan denetimde 6 yolcu minibüsü trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yapılan denetimde 6 yolcu minibüsü trafikten men edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşıyan araçlar ve sürücülerine yönelik yapılan denetimde 6 araç trafikten men edildi, 30 sürücüye cezai işlem uygulandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşıyan araçlar ve sürücülerine yönelik yapılan denetimde 6 araç trafikten men edildi, 30 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Jandarma ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı. Şehir içi yolcu taşıyan araçlar ve sürücülerine yönelik Jandarma Trafik Timleri tarafından Akçakoca-Düzce Devlet Karayolu, Beyköy 1.OSB Bağlantı yolu Duraklar Kavşağı güzergahlarında denetim yaptı.

Yapılan denetimde 324 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 30 sürücüye 24 bin 873 TL cezai işlem uygulandı, 6 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Yapılan denetimde 6 yolcu minibüsü trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Akçakoca, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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