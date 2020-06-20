Yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı 2 kişi gözaltına alındı Bursa'da, jandarma ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Bursa'da, jandarma ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki sorumluluk alanlarında güvenlik amaçlı devriye uygulaması yaptı. Ekipler, bir bahçe içerisinde bulunan 16 AHT 377 plakalı otomobili şüphe üzerine incelemeye aldı. Otomobilde bulunan O.A. (26) Ş.S. (20) M.E.(22) ve B.Ç.(19) şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, O.A. ve Ş.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E. ve B.Ç. serbest bırakıldı.

Soruşturma ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA