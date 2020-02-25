Yapılan aramada 750 mermi ele geçirildi

25.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:52

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler arama yaptıkları evde silah ve mermi ele geçirdi.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler İstasyon Mahallesi'nde bir evde kaçak silah ve mermi olduğu yönünde ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 750 adet mermi ele geçirilirken ev sahibi Ö.K. (32) gözaltına alındı.



Şüpheli Ö.K. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA