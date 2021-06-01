Yapılan Altyapı Çalışmaları Sel Baskınlarını Önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yapılan Altyapı Çalışmaları Sel Baskınlarını Önledi

Yapılan Altyapı Çalışmaları Sel Baskınlarını Önledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında bu yıl meydana gelen yağışlarda sel baskınları yaşanmadı.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında bu yıl meydana gelen yağışlarda sel baskınları yaşanmadı.

Daha önceki yıllarda başta şehir merkezi olmak üzere, Kapalı Pazar ve Kültür Kongre Merkezi önünde meydana gelen yağışlar sonrasında görülen sel baskınları ve esnaf mağduriyetleri, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı altyapı çalışmaları sonrasında sona erdi.

KAPALI PAZAR VE ÇARŞI ESNAFINDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR AÇIKLAMALARI

Yağış sonrasında belediye çalışanlarına açıklamalarda bulunan Kapalı Pazar ve çarşı esnafı, geçtiğimiz yıldan bu yana meydana gelen yağışlarda herhangi bir su baskını ve mağduriyet yaşamadıklarını belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Önceki yıllarda oluşan yağışlar sonrasında büyük maddi zararlarla karşılaştıklarını belirten çarşı esnafı, "Bize altyapımız güçlü' diyorlardı. Ancak her yıl en az iki kez su baskınları ile dükkanlarımız büyük zarar görüyordu. Geçtiğimiz yıldan bu yana çok şükür bir sorunla karşılaşmadık. Bizler için büyük bir sorun olan bu konuyu çözdüğü için Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar esnafı da çalışmaların güzel sonuçlarını gördüklerini belirterek, 'Önceki yıllarda pazarı su basar, ayaklarımız ve ürünlerimiz su içinde kalırdı. Şimdi bu tür sorunlarla karşılaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Murat Boz Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yapılan Altyapı Çalışmaları Sel Baskınlarını Önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:24:55. #1.14#

title