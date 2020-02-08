"Yapılacak yeni bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir"
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"Yapılacak yeni bir saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir"

MSB: "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.

08.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:05

MSB: "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir".

(İHA)

Kaynak: İHA
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