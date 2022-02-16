Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'da esnafı gezen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'da esnafı gezen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirtti.

Partisinin vatandaşla buluşma programları kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde esnaflarla bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ittifak konusunda sorulan sorulara henüz hiç bir parti ile ittifak halinde olmadıklarını belirterek, öncelikleri vatandaşların sorunlarına odaklanmak olduğunu söyledi. - BATMAN

Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

Yapıcıoğlu, Batman'da esnafın sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Politika, Haberler

title