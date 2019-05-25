Yapıcı: "Tapu ve Kadastro halka hizmette çok daha iyi yerlere geldi"

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Tapu ve Kadastro kurumunun halka hizmette çok daha iyi yerlere geldiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "172 Tapu ve Kadastro Haftası" kutlamaları kapsamında Fatsa Tapu Müdürü Erdoğan Atik ve kurum çalışanları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172. yıldönümü kutlamaları kapsamında Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret eden Tapu Müdürü Erdoğan Atik, hem yıl dönümü etkinliklerine ilişkin hem de ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"172. Tapu ve Kadastro Haftası kutlu olsun" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, "Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan Tapu ve Kadastro kurumudur. Son yıllarda çok ilerleme kaydeden kurumların başında yer alıyor. Halka hizmette çok daha iyi yerlere geldi. Haftanız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret çiçek takdimi ve ikram ile son buldu. - ORDU

Kaynak: İHA