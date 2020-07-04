HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği İstanbul'da kuruldu

Türkiye'de Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği, İstanbul'da resmen kurulduğu açıklandı.

Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği İstanbul'da kuruldu
04.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:22

Türkiye'de Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği, İstanbul'da resmen kurulduğu açıklandı.

Türkiye'de Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği, finans merkezi İstanbul'da resmen kuruldu. Yapılan açıklamada; Dünya'da özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan yapı kooperatifi, yapı tasarruf sandıkları ve bankalarının uygulamalarını ülkemizde etkin şekilde takip etmek dış ülkelerdeki işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

İstanbul'un Finans Merkezi olma yolundaki vizyonuna destek sağlamak amacıyla her türlü çalışmaya imza atacaklarını belirten Finansevim ve Vakıfevim gibi Türkiye'deki benzer uygulamaların kurucularından ve Yapı Tasarruf Derneği'nin kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, "Bildiğiniz tüm yöntemleri unutun artık Türkiye'de daha önce yapılan uygulamaları bu sisteme taşıyacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle yasal zeminde 'Evim' uygulamalarının tamamını da buraya yönlendireceğiz." dedi.

Yapı Tasarruf Sandığı (YTS) hakkında bilgi veren Kolo; "Konut edinmek isteyenlerin belirli bir süre boyunca yaptıkları tasarruf karşılığında, piyasa koşullarından bağımsız olarak, düşük faizli yada ülkemizde faizsiz seçeneklerle düşük katılım oranlı kredi kullanmasını öngören 'kapalı havuz' bir konut finansman sistemidir. Yapı tasarruf sandıkları temel işleyişleri bakımından bankalar ile benzerlik arz etseler de bankalardan bağımsız, sadece konut sektörüne yönelik faaliyette bulunan mali kuruluşlardır. Piyasa ile karşılaştırdığımızda kapalı havuz sistemine sahip oldukları için konut edineceklerin tasarrufları ve bu tasarruflar karşılığında kullandıkları krediler için uygulanan faiz oranları piyasadaki faiz oranlarından bağımsız ve daha düşük düzeyde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Ekonomi
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Ekonomi
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Ekonomi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı Ekonomi
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Ekonomi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Ekonomi
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Trabzonsporlu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız dövmesi yaptırdı
Trabzonsporlu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız dövmesi yaptırdı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Esra Albayrak Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği İstanbul'da kuruldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 14:51:00. #1.15#
title