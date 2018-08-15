Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 28,1, yüzölçümü yüzde 41,8, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 46,1 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi 'Yapı İzin İstatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre,belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 28,1, yüzölçümü yüzde 41,8, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 46,1 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 75,3 milyon metrekare iken; bunun 39,5 milyon metrekare'si konut, 22 milyon metrekare'si konut dışı ve 13,8 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

YAPI SAHİPLİĞİNE GÖRE, ÖZEL SEKTÖR 60,3 MİLYON METREKARE İLE EN BÜYÜK PAYA SAHİP

Kullanma amacına göre 52 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 60,3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 14,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0,8 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 349 bin 985 dairenin 319 bin 251'i özel sektör, 27 bin 698'i devlet sektörü ve 3 bin 36'sı yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 8,5 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 4,9 milyon metrekare ile Ankara, 3,3 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Şırnak oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 43 bin 521 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 17 bin 995 adet ile İzmir ve 15 bin 859 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 0,3 AZALDI Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, yüzölçümü yüzde 0,3 oranında azalırken, bina sayısı yüzde 1,7, değeri yüzde 23,6, daire sayısı yüzde 1,9 oranında arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 77 milyon metrekare iken; bunun 44,7 milyon metrekare'si konut, 16,9 milyon metrekare'si konut dışı ve 15,4 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

DAİRE SAYISINA GÖRE 352 BİN 603 DAİRE ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN ALINDI

Kullanma amacına göre 58,7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile ofis (işyeri) binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 64,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,8 milyon metrekareile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 397 bin 120 dairenin 352 bin 603'ü özel sektör, 37 bin 948'i devlet sektörü ve 6 bin 569'u yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 13,4 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 6,9 milyon metrekare ile Ankara, 4,4 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 74 bin 196 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 28 bin 247 adet ile Ankara ve 28 bin 32 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

(İHA)