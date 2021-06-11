Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
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Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
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----İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-----YAPI RUHSATI ALINMASI İÇİN GEREKLİPROJE - BELGE ve ONAYLAR LİSTESİA-PROJE ÖN ONAYI İÇİN İSTENİLEN BELGELERÖn Onay Dilekçesi ?Yapı Sahibi Kimlik fotokopisi- (şirket ise) yetki belgesi imza sirküleri ?Vekaletname (gerekiyorsa) muvafakat name (hisseli...

YÜKSEKOVA BELEDİYESİ

-----İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-----

YAPI RUHSATI ALINMASI İÇİN GEREKLİ

PROJE - BELGE ve ONAYLAR LİSTESİ

A-PROJE ÖN ONAYI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Ön Onay Dilekçesi ?Yapı Sahibi Kimlik fotokopisi- (şirket ise) yetki belgesi imza sirküleri ?Vekaletname (gerekiyorsa) muvafakat name (hisseli arazilerde) ?İmar Çapı - kadastro çap plan örneği (tarım alanlarında) ?Ölçü Krokisi (kadastrodan onaylı) Tapu Kad. Müd. (Arsa ) Aplikasyon Tespit Tutanağı(LİKAP) Plankote (onaylı) ve Yapı Denetim Denetçi Harita Müh. onaylı ?Tapu Kayıt Sureti (güncel) Bir Adet Onaylı Mimari Proje ve CD Ortamında B-İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER (4708 SAYILI Y. D. K. TABİ YAPILAR)

? Ön onayda istenen tüm evrakların asılları ve ön onaylı proje ? Ruhsat Dilekçesi (Arsa Sahibi veya Kanuni vekili) ? Emlak (arsa) Borcu Yoktur yazısı ? Bina aplikasyon krokisi ve Yapı Denetim Denetçi Harita Müh. onaylı ? Numarataj Krokisi (mimar tarafından onaylı) ? Asat uygunluk yazısı ? İtfaiye uygunluk yazısı ? Ruhsat harçları makbuzu ? Otopark Satın Alınacaksa dekont ve Noterden Taahhütname Arsa boştur onayı C-YAPI DENETİM ŞİRKETİ BELGELERİ

? Yapı Denetim Sözleşmesi (Arsa Sahibi - Yapı Denetimi arasında) ? YİBF belgesi ? Yapı Denetim Hizmet Bedeli 1. Taksit Makbuzu ? Yapı Denetim kuruluşu izin belgesi ? Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi ? Yapı Denetim imza sirküleri ? Ticaret odası Faaliyet belgesi-Sicil Tasdiknamesi- Oda Kayıt belgesi ? Vergi levhası ? Vekaletname (Gerekli İse) ? Yapı denetçisi ve yrd. kontrol elemanı ikametgah belgeleri ? Ustalık taahhütnamesi ( arsa sahibi - müteahhit ) (noter onaylı) ? Yapı Denetim proje kontrol formları(Mimar-Statik-Elektrik-Makine-Dış Cephe İş İskelesi) ? İşyeri teslim tutanağı - Yapı Denetim Denetçi Harita Müh. onaylı ve Harita Mühendisi imzalı ? Şantiye şefi sözleşmesi ? Şantiye şefi taahhütnamesi ? Şantiye şefi adres bilgileri (ikametgah) D-YAPI MÜTEAHHİDİNE AİT BELGELER

? İnşaat Yapım Sözleşmesi (Yapı Sahibi ile Müteahhit Arasında Noter Onaylı) ? Müteahhit Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ? Müteahhit Vergi Levhası ? Müteahhit Ticaret Odası sicil Tasdiknamesi -Oda Kayıt Belgesi ? Müteahhit yetki belgesi ve imza sirküleri ? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Müteahhitlik belgesi ? Müteahhitlik taahhütnamesi Müteahhit'in TSE belgeli iskele kullanacağına dair taahhütname (müteahhit kaşe- imzali) E-PROJELER

Mimari proje, 4 tk (5 şubat 2008 yönetmeliğe göre çizilmiş); yapı denetim ve itfaiye onaylı, Yangın Kaçış projesi 2 tk. Yapı Denetim onaylı, Betonarme projesi, 3 tk. Statik hesap 2 tk. Bina Dış Cephe İskele Projesi ve Hesapları 2tk. ile Mamul el kitabı) Yapı denetim onaylı, Makine tesisat projesi, 3 tk. Isı yalıtım hesabı; Asat ve yapı denetim onaylı, Elektrik projesi, 3 tk. tedaş, telekom ve yapı denetim onaylı, Elektrik Şantiye Projesi, 2 tk. tedaş ve yapı denetim onaylı, Zemin etüdü: jeolojik etüd raporu, 1tk. jeofizik etüd raporu, geoteknik rapor (gerekiyorsa) ve Yapı Denetim Denetçi Jeoloji Müh. onaylı Varsa Peyzaj-havuz projesi; Sığınak varsa mimari projeden sığınak kısmına ait 2 takım. Proje Müelliflerine ait taahhütnameler (T. C. - tarih-oda sicil ve imzalı olacak)

(Mimar- İnşaat Mühendisi- Elektrik Mühendisi- Makina Mühendisi- Jeoloji Mühendisi- Jeoloji Mühendisi- Geoteknik(İnşaat) Mühendisi- Harita Mühendisi

Projelere ait CD ' ler proje onaylarından sonra(Mimari-Statik-Elektrik-Makina) Oda Onaylı Harita Mühendisi Sözleşmesi(Ada -Parsel bilgili) Yapı Denetim Denetçi Harita ve Jeoloji Mühendisi ile arasındaki Sözleşme

BELGELERİ KONTROL

EDEN GÖREVLİNİN

ADI SOYADI :

ÜNVANI :

TARİH :

İMZA :

F-TURİZM BÖLGESİ - OTEL VE TURİSTİK TESİSLERDE İSTENİLEN BELGELER

? Turizm yatırım belgesi ? Tapu şerhi Çed raporu

-Proje ve evrakların tümü plastik ve beyaz renkli, ipli klasör içinde, listeye uygun olarak sıralanacak.

-Bina aplikasyonu serbest harita mühendislerince vaziyet ve kolon aplikasyon planına göre yapılacak.

-Temel hazır hale geldikten sonra beton dökülmeden önce ölçülerek kontrol yapılacak, uygunluk tutanağı tutulacak.

Not: Bina aplikasyon ve temel vizeleri yapılmadan inşaata devam edilemez.

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Kaynak: Habermetre

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