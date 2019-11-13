Yapı müteahhitliğine sınırlama Ggliyor

13.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:34

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanları tarafından yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması yönetmeliği uygulaması ve mevzuat hükümleri hakkında Nazilli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Müteahhit-Mimar ve Yapı Sektöründe Faaliyet Gösteren Üyelere yapılan bilgilendirmede yeni yönetmeliğe göre herkesin yapı müteahhidi olamayacağı belirtildi.



Nazilli Ticaret Odası tarafından odanın meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yeni müteahhitlik kanunundaki değişiklikler anlatıldı. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanı İnşaat Mühendisi Nejdet Ocak tarafından 2 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliklerin anlatıldığı toplantıya Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, oda bünyesindeki 10. komite olan İnşaatçılar Grup Komitesi Başkanı Güler Kurudere Akbaş, müteahhitler, mimarlar ile yapı sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleri katıldı.



Uygulamaya 2 Aralık'ta girecek olacak müteahhitlik yasası ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden NTO 10'ncu İnşaatçılar Grup Komitesi Başkanı Güler Kurudere Akbaş, "Aydın Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından bilgilendirildik. Üyelerimiz, merak ettikleri konuları soru cevap kısmında sordular. Çok verimli bir toplantı oldu. Müteahhitlerimizin daha güvenli, daha güzel bir gelecek için, daha güvenilir projeler yapabilmeleri için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Nazilli'de bu yasa devreye girince daha güvenilir, daha güzel projeler ortaya konacağına inanıyorum" dedi.



Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanı İnşaat Mühendisi Nejdet Ocak, 02 Aralıkta yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle bundan böyle isteyen herkesin müteahhit olamayacağını ifade ederek, "Yapı müteahhitlerine yönelik yeni yönetmelik çıktı. Bununla alakalı olan il müteahhitlik komisyonunda üyeyim. Oda üyesi olan Nazilli ve çevresinde müteahhitlik yapanları konuyla ilgili bilgilendirdik. Yönetmelik yeni ve merak edilen bütün soruları yanıtladık. Bu yönetmelikle kalite ve güvenlik daha da arttırılacak. Yani isteyen herkes müteahhit olamayacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA