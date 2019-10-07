Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi

Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.

07.10.2019 16:01
Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi

Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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