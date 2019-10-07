Yapı müteahhitleri ATSO’da bilgilendirildi
Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.
07.10.2019 16:01
Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com