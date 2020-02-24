: "Yapı Mühendisliği Test Merkezi" afet risklerinin azaltılmasını sağlayacak

24.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:19

Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde "Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi" (MARTEST) kurulması için çalışmalara başlandı.

GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de deprem yapı mühendisliği alanında ulusal bir test merkezinin bulunmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin her alanda geliştiğini, zenginleştiğini ve büyüdüğünü vurgulayan Akbaş, "Amacımız; sadece eski yapılarımızı güçlendirmek, onları iyileştirmek değil. Çok büyük yatırımlarla yaptığımız tesislerimiz, köprülerimiz, barajlarımız, altyapı tesislerimiz ve yeni teknolojilerle donatılmış binalarımız var. Akıllı şehirler inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bunları inşa etmeye çalışırken günümüz dünyasında hiçbir imalatın kalite kontrolden geçmeden kullanılması mümkün gözükmüyor." dedi.

Akbaş, amaçlarının, Türkiye'de ve komşu ülkelerde özel mühendislik gerektiren yapılarda kullanılacak her türlü taşıyıcı sistemi ve malzemenin deprem, yangın, sel, çığ ve rüzgar konusundaki tehlikelerini belirleyip bu tehlikelere karşı yapılması gereken önlemleri alınmasını sağlayacak laboratuvar hizmetlerini sunmak ve riskleri mümkün olduğunca azaltmak olduğunu söyledi.

"Türk müteahhitleri ve mühendisleri için ciddi bir altyapı oluşturulacak"

Akbaş, Türkiye'de bazı alanlarda hiç laboratuvar bulunmadığına, bunun çok büyük bir eksiklik olduğuna işaret ederek, "Oldukça spektrumlu bir ulusal merkezin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Profesyonel hizmet veren bir anlayışla bu laboratuvarı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA), MARTEST fizibilite çalışması kapsamında destek aldıklarını, MARTEST'te çok sayıda teknisyen ve deneysel çalışmalar konularında tecrübeli mühendisler istihdam edeceklerini anlatan Akbaş, "Her sene bu yapıların testleri için yurt dışına ödediğimiz yüz binlerce doların ülkemizde kalmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Türk müteahhitleri ve mühendislerine her türlü sistemi, ekipmanı ve malzemeyi deneyecekleri bir ortam hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Akbaş, müteahhit ve mühendisler için ciddi altyapı oluşturulacağını; onların her türlü deney ve test ihtiyaçlarını bu merkezde giderebileceğini ifade etti.

Akbaş, MARTEST projesinin toplam maliyetinin 10 milyon dolar civarında olmasının beklendiğini, projeyi birçok kurum ve sivil toplum kuruşlarının bütçe desteğiyle hayata geçirmeyi planladıklarını, bu kapsamda görüşmelerin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Biz bunu modül modül planlıyoruz. İlk etapta bin metrekarelik modül kuracağız. Daha çok şu anda müşterisi hazır, çok sık yapılan deneyleri planlıyoruz. Daha sonra ikinci modülde, daha az tekrarlanan ama katma değeri yüksek testler olacak. İşte sismik yalıtım testleri gibi yangın testleri gibi titreşim testleri gibi gibi özel deneyler olacak. Bunlar daha az yapılan fakat yüksek gelir elde edebileceğiniz deneyler. İhtiyaç oldukça yanlarına bir rüzgar tüneli deneylerinin yapılabileceği başka bir modül ekleyebiliriz. Büyük altyapı sistemleri için özel deneylerin yapılabileceği bir modül ekleyebiliriz. Modül modül ilerleyebilecek bir proje."

Kaynak: AA

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