Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı

Yapı Merkezi, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attığı açıklandı.

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attığı açıklandı.

İmza törenine, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile Yapı Merkezi Başkan Yardımcısı Erdem Arıoğlu katıldı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Twitterdan yaptığı açıklamada, "Bugün Yapı Merkezi şirketimiz Tanzanya'da 1. ve 2. etaplarının inşaatına devam ettiği Hızlı Tren Yolu (SGR) Projesinin 3. etabının da inşası için Tanzanya Demiryolları İdaresi ile anlaşma imzaladı." ifadesini kullandı.

İmza törenine başbakan, ulaştırma bakanı ve birçok bakanın da katıldığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Güllüoğlu, projenin tamamlanmasıyla Darüsselam ile Mwanza arasındaki birçok şehre tren ile ulaşılabileceğini belirtti.

364 kilometre uzunluğundaki demir yolu yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak.

Proje kapsamında yaklaşık 2 bini Türk vatandaşı olmak üzere 14 binden fazla çalışan istihdam ediliyor.

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

 Avcılar Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştıran suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

Avcılar Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştıran suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

 Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title