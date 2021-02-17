İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
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İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi

17.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:35
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi

BURSA'da bir yapı markette çıkan yangından yükselen dumanlar, kentin bir çok noktasından görüldü.

BURSA'da bir yapı markette çıkan yangından yükselen dumanlar, kentin bir çok noktasından görüldü. Patlamaların da meydana geldiği yangını, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesindeki Beşevler Sanayi Sitesi 60'ncı blokta çıktı. Bir yapı markette, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, iş yerini kapladı.

Yapı markette bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlamalar meydana gelirken, yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi
İş yerindeki yangında patlamalar korkuttu; 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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