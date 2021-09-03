Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesinde faaliyet gösteren bir yapı malzemesi satan firmada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk iş yeri çalışanları müdahale etti, ancak alevleri söndürmekte başarısız oldular. İşletme sahibi Erhan Başbaş yangında ağır yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Erhan Başbay kurtarılamadı. Diğer yaralı M.H.B. ise Özel Körfez Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan M.H.B daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmasıyla söndürüldü.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, yangının, iş yerinde N.A.'nın kaynak yaptığı esnada kıvılcımların işletme içerisinde bulunan kimyasal maddelere sıçraması neticesinde çıktığı iddia edildi. N.A'nın jandarma tarafından gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Yangında iş yeri önünde bulunan otomobillerle bitişiğindeki tekel bayiinde de hasar meydana geldi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangınla alakalı savcılık soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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