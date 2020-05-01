Yapı marketin deposundaki yangına müdahale ediliyor

Edirne'de bir yapı marketin deposunda meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edirne'de bir yapı marketin deposunda meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir yapı marketin deposundan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Bir anda büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın nedeniyle oluşan duman kentin her yerinden görülüyor.

Kaynak: AA