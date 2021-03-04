Yapı Kredi'ye "Uluslararası Stevie Ödülleri"nden 7 ödül
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Yapı Kredi'ye "Uluslararası Stevie Ödülleri"nden 7 ödül

04.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:22
Yapı Kredi'ye

Yapı Kredi, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri tarafından 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri tarafından 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde, 2020 yılındaki yüksek satış performansı ve hizmetleriyle "Yılın Çağrı Merkezi", salgın sürecinde çalışanlar ve müşteriler için alınan aksiyonlarla "Pandemi Döneminde En Değerli Toplumsal Katkı", WhatsApp ve video bankacılığın büyümesi ile "Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon Ödülü", kalite ve müşteri memnuniyeti çalışmaları ile "En İyi Müşteri Memnuniyeti Uygulaması", müşteri analitiği kullanımı ile "Müşteri İçgörüsünün En İyi Kullanımı" kategorilerinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü.

EVAM ve akıllı satış programları ile "Yılın Satış Programı", şikayet yönetiminde yapay zeka kullanımı ile "Teknolojinin En İyi Kullanımı" kategorilerinde Bronz Stevie kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi olarak insan odaklı çalışmaları bankacılığın her alanına entegre ederken, bankacılık sektörünün geleceğini düşünerek hareket ettiklerini ifade etti.

Doğan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz zamanın ötesindeki yeniliklerimiz sayesinde pandemi döneminde de müşterilerimizin hayatındaki sınırları kaldırmaya hız kesmeden devam ettik ve Yapı Kredi olarak, uluslararası arenada Türk bankacılık sektörünü temsil etmekten ötürü çok gururluyuz. Dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri'nden aldığımız ödüller bize gelecekteki çalışmalarımız için de motivasyon sağlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana yenilikçi ruhumuzla ilklerin bankası olma unvanını koruyarak çalışmalarımıza devam ediyor ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gelecekte de insanı odağına alan çalışmalarımızla dijital bankacılıktaki öncü konumumuzu koruyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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