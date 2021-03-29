Yapı Kredi'ye Türkiye'de en iyi özel bankacılık ödülü
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Yapı Kredi'ye Türkiye'de en iyi özel bankacılık ödülü

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Yapı Kredi'ye Türkiye'de en iyi özel bankacılık ödülü

Yapı Kredi, Global Banking & Finance Awards 2021'de "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılığı" ödülüne layık görüldü.

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Yapı Kredi, Global Banking & Finance Awards 2021'de "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılığı" ödülüne layık görüldü.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yapı Kredi olarak özel bankacılık alanında da hizmette sınır yoktur anlayışını benimsediklerini belirtti.

Türkiye'yi özel bankacılıkla tanıştıran banka olarak çok uzun bir süredir bu alanda hizmet verdiklerini ifade eden Ülgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 yılda bu alanda farklı kurumlardan 15 kez en iyi özel bankacılık ve alt dallarında ödüle layık görüldük. Bu süre zarfında da yine Türkiye'de ilk olan birçok hizmeti hayata geçirdik. Yapı Kredi Private Banking olarak en önemli hedefimiz, müşterilerimizin sadece finansal anlamda değil, hayatın her alanında tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu anlamda zengin içerikli, çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Müşterilerimizin farklı risk algıları ve beklentilerine ayrı ayrı hizmet edecek pek çok yatırım ürününü, güçlü iştiraklerimiz Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım'ın da uzmanlığıyla birlikte sunuyoruz. Deneyimli kadromuzla hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor ve yenilerini ekliyoruz. Böylece müşterimizin tüm ihtiyaçlarını 360 derece çevreleyen bir ürün hizmet ağı oluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde uluslararası arenada ödüllere layık görülmek, bizleri ayrıca memnun ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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