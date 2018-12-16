Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım Dünyam" platformu
Yapı Kredi Yatırım tarafından hayata geçirilen "Yatırım Dünyam" portalı, piyasa verilerini anlık izleyerek hisse senedi, yatırım fonu gibi yatırım enstrümanlarının yanı sıra VIOP ürünlerinde alım-satım işlemlerine olanak sağlıyor.
Yapı Kredi Yatırım tarafından hayata geçirilen "Yatırım Dünyam" portalı, piyasa verilerini anlık izleyerek hisse senedi, yatırım fonu gibi yatırım enstrümanlarının yanı sıra VIOP ürünlerinde alım-satım işlemlerine olanak sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com