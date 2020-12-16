Yapı Kredi World sadeleşme ve akıllı alışverişe davet ediyor

Yapı Kredi World, günümüzde çok daha karmaşık hale gelen aşırı tüketim olgusuna sadeleşmek kavramı üzerinden bir farkındalık yaratmak amacıyla, "Dünya Kadar Sade" projesini hayata geçirdi.

Yapı Kredi World, günümüzde çok daha karmaşık hale gelen aşırı tüketim olgusuna sadeleşmek kavramı üzerinden bir farkındalık yaratmak amacıyla, "Dünya Kadar Sade" projesini hayata geçirdi.

Yapı Kredi World'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi World, bu projeyle her alanda sadeleşmenin öneminden bahsederken; tüketim alışkanlıklarının, hayat stillerinin, zaman yönetiminin gözden geçirilmesini teşvik ediyor ve bunun için rehberlik sunuyor.

Pandemi koşullarıyla birlikte herkesin tüketim olgusuna çok daha "akıllı" yaklaşması gerektiğine inanan Yapı Kredi World, "akıllı alışveriş" kavramı ile bilinçsiz tüketim çılgınlığının da karşısında duruyor. Tüketicilerde bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Dünya Kadar Sade' projesi, Belçim Bilgin moderatörlüğünde, alanında uzman konukların da yer alacağı filmlerden oluşuyor.

Evde sadeleşme hayatımızı nasıl etkiler, zamanı sadeleştirmek mümkün mü, akıllı alışveriş nasıl yapılır, takıntılı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nasıl önlenebilir gibi sorulara uzman konuklar eşliğinde cevap arayacak 'Dünya Kadar Sade' serisi, sadeleşme odağında tüketim konusunun yeniden gözden geçirilmesini hedefliyor.

"Dünya Kadar Sade" serisinin ilk bölümü "Ev", 12 Aralık'ta Yapı Kredi World Instagram hesabından izleyiciler ile buluştu. Evde sadeleşmenin hayatımızdaki etkisinin ve ideal yaşam alanlarının nasıl olması gerektiğinin tartışıldığı bu bölümde, Belçim Bilgin'in konuğu Joint Idea Kurucu Ortağı Markus Lehto oldu.

'Dünya Kadar Sade' serisi, Yapı Kredi World'ün dijital platformlarından (Instagram @YapiKrediWorld, Youtube @YapıKredi) takip edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu