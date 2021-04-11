Yapı Kredi World, "Dünya Kadar Atölye" ile farkındalık oluşturuyor

Yapı Kredi World'ün tüketim alışkanlıklarında sadeleşmeden müziğe, pek çok alanda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği "Dünya Kadar" çatısı altındaki bir sonraki etkinlik serisi "Dünya Kadar Atölye" başladı.

Yapı Kredi World'ün tüketim alışkanlıklarında sadeleşmeden müziğe, pek çok alanda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği "Dünya Kadar" çatısı altındaki bir sonraki etkinlik serisi "Dünya Kadar Atölye" başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi World ve Beykoz Kundura iş birliğiyle hazırlanan "Dünya Kadar Atölye" serisinde, nefes egzersizinden permakültüre, ilişki dinamiklerinden Feng Shui'ye, çocuklar için yogadan sinemaya kadar birbirinden renkli ve farklı konular izleyiciyle buluşuyor.

Alanında uzman isimlerin tek bir çatı altında buluştuğu "Dünya Kadar Atölye"; "Bilinçli Nefes, Çocuklar için Permakültür, Beykoz Kundura Bitki Atlası, Kendi Robotunu Yapma, Geri Dönüşümlü Enstrüman, Romantik İlişkilerde Bağlanma Mekanizmaları, Ofis Çalışanları İçin Sağlıklı Oturma, Bilgisayar ve Klavye Kullanma, Feng Shui ve Günlük Rutinler, Ev İşleri ve Doğru Postür, Yaratıcı Malzemelerle Dans, Çocuk Yogası, Beykoz Kundura Tarihi ve Kültürel Varlıklar, Çocuklar için Sinema, Doğada Tasarım, Ekolojik Mutfak ve Masal Anlatıcılığı" başlıklı herkese hitap edebilecek atölyelerden oluşuyor.

Toplamda 18 farklı konuda gerçekleştirilen atölyeler Yapı Kredi World Instagram hesabından belirli periyotlarla yayınlanacak.

7'den 70'e herkesin ilgi alanına göre dikkatini çekebilecek, kendine katabileceği bilgileri bulabileceği bir platform olan "Dünya Kadar Atölye" serisinde izleyicileri, yepyeni bilgiler ve gündelik hayata kolayca uyarlanabilecek çözümler bekliyor.

Özellikle evde daha fazla vakit geçirilen bugünlerde, "Dünya Kadar Atölye" serisi sayesinde yeni uğraşlar öğrenme imkanı sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız