Yapı Kredi Winter Escape'e ünlü akını

24.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:36

Cemiyet ve magazin dünyasından isimlerin de katıldığı etkinlikte eğlence sabaha kadar sürdü.

Misafirler üç gün boyunca Ezgi Yelen, Deniz Sipahi, Tolga Akyıldız, Jabbar, Hey Douglas, Tai The Percussionist, Aytek Dorken gibi ünlü isim ve DJ'lerin performansıyla Yapı Kredi Winter Escape'in keyfini doyasıya yaşadılar. Sevilen sanatçı Bengü 'alaturka' repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kayak milli takımı ana sponsoru Milka'nın da destekleriyle gerçekleşen etkinlikte misafirler eğlencenin tadını çıkardılar. Eğlencenin zirveye taşındığı Yapı Kredi Winter Escape'te après-ski partiler, happy hour'lar, Mercedes-Benz G-Serisi ve GLC ile offroad test sürüşleri, çeşitli workshop programları ve çok özel deneyimlerle misafirler, eğlenceli bir hafta sonunu geride bıraktılar.

Yapı Kredi Winter Escape'e katılan ünlü isimler arasında Yasemin-İzzet Özilhan, Ceylan Çapa, Lal Denizli, Ivana Sert, Pelin Karahan- Bedri Güntay, Bade İşçil, Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Arda Türkmen, Ekin Mert Daymaz, Derya Şensoy,Raisa ve Vanessa Sason, Çiğdem Batur, Melis Özen, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler vardı.

Kaynak: Bültenler