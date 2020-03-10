Yapı Kredi ve YGA, "Anadolu'ya Bilim Göçü" projesiyle daha fazla çocuğa ulaşacak Finansın yanı sıra, kültür sanat ve eğitim alanında da sınırları kaldıran Yapı Kredi, topluma sürdürülebilir değer katma amacıyla, Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle başlattığı "Anadolu'ya Bilim Göçü" projesinin ikinci etabını başlattı.

Finansın yanı sıra, kültür sanat ve eğitim alanında da sınırları kaldıran Yapı Kredi, topluma sürdürülebilir değer katma amacıyla, Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle başlattığı "Anadolu'ya Bilim Göçü" projesinin ikinci etabını başlattı.



Yapı Kredi açıklamasına göre, YGA gönüllüleri ve Yapı Kredi Gönüllüleri'nin katıldığı "Anadolu'ya Bilim Göçü" projesi, 3 yılda 130 bin çocuğa ulaştı. İlk hedefine ulaşan projenin ikinci etabında ise Türkiye'nin dört bir yanında rol model öğretmenler, daha fazla çocuğun hayatına bilimle dokunarak, topluma en yüksek düzeyde değer katmak hedefiyle projeye dahil edildi.



Yılın ilk ve ikinci yarısında olmak üzere iki etapta Türkiye'nin dört bir yanındaki rol model öğretmenlerle hayata geçecek projenin bu yeni etabında, ilk olarak öğretmen eğitimi gerçekleştirilecek. Bu eğitimin ardından öğretmenler çocuklara, karmaşık görünen teknolojilerin özünde ne kadar anlaşılabilir olduğunu deneyler ve projeler yoluyla gösterecek.



Proje kapsamında eğitim verilen rol model öğretmenler, YGA mezunu tarafından hazırlanan bilim setlerini, bulundukları okullardaki öğrencilerle buluşturacak. YGA'nın ücretsiz online platformunda bulunan 600 öğretmen, YGA tarafından hazırlanan eğitimlerden ve birbirleriyle paylaştıkları iyi örneklerden besleniyor.

Tüm yıl boyunca düzenlenecek Bilim Şenlikleri'nde ise çocuklar, kendilerine verilen bilim setleriyle projeler gerçekleştirecek ve bu projeleri sergileyecek.



Tüm bu süreç boyunca, Türkiye'nin her yerindeki Yapı Kredi Gönüllüleri de aktif olarak projeye destek verecek.



"Ülkemize ve insanımıza değer katmak adına çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza bilim sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak, teknolojinin ve bilginin önemini anlatmak hedefiyle yola çıktığımız Anadolu'ya Bilim Göçü'nde çok kısa zamanda büyük işler başardık. YGA ile el ele verdiğimiz bu projede 3 yılda 130 bin çocuğumuza erişerek eğitimin önündeki sınırları kaldırdık. Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğine inanan bir kurum olarak, hayatlarına dokunabildiğimiz çocukların sayısını yeni dönemde öğretmenlerle yürüteceğimiz proje ile daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.



Alp, projeye Türkiye'nin dört bir yanındaki Yapı Kredi Gönüllüleri'nin de aktif olarak destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Kuruluş amacı, ülkemize ve insanımıza değer katmak olan bir kurumda çalışmanın bilinciyle hareket ediyor, topluma değer katma sorumluluğumuzla pek çok proje yürütüyoruz. Uzmanlık alanımız olan finansın yanı sıra tıpkı kültür sanatta olduğu gibi eğitim alanında da sınırları kaldırıyoruz.

Nitelikli eğitime erişim konusunda fırsat eşitliği yaratmak adına Yapı Kredi olarak Türkiye'nin dört bir yanında pek çok çalışmanın içindeyiz. Sayıları 1.300'ü aşkın Yapı Kredi Gönüllüleri platformumuzla köy okullarından çevre projelerine, huzur evi ziyaretlerinden ihtiyacı olan çocuklar için eğitim ve yardıma, topluma değer katacağına inandığımız sayısız projelerde aktif olarak sahada görev alıyoruz."

YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman da rol model kavramının önemine işaret ederek, "Geleceğe yapılabilecek en büyük yatırım çift kanatlı rol model öğretmenlerin sayısını artırmak. Ne mutlu bu anlamlı hayalin hayal ortağı olana." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA