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Yapı Kredi Bankası, Banka, Ford, Ekonomi, Haber

Yapı Kredi ve Ford iş birliğiyle otomotiv sektörüne büyük destek

Yapı Kredi, Ford marka ticari taşıtlar için sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyası başlattı.

22.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:48
Yapı Kredi ve Ford iş birliğiyle otomotiv sektörüne büyük destek

Yapı Kredi, Ford marka ticari taşıtlar için sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyası başlattı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne destek veriyor.

Yapı Kredi, Ford marka ticari taşıtlar için sıfırdan başlayan faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyası başlattı. Banka, Ford Finans hizmeti ile sunduğu "Şimdi Al Temmuz'da Öde" kampanyasıyla isteyenlere ilk taksilerini 2 aya kadar erteleme imkanı da sunacak.

Yapı Kredi ile Ford Otosan arasında yapılan iş birliği kapsamında, 83 bin lira tutarındaki 12 ay vadeli "Hafif ve Orta Ticari Araç" kredilerine, yüzde sıfır faiz ve ilk taksiti 2 ay öteleme imkanı tanınacak. "Ford Transit Minibüsler ve Transit Pick Up" modellerinde ise 115 bin lira tutarındaki 12 ay vadeli kredilere yüzde sıfır faiz ve ilk taksiti 2 ay öteleme imkanı sağlanabiliyor.

Kaynak: AA

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