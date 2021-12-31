Yapı Kredi uygulamasındaki güncelleme kullanıcıları kızdırdı

Yapı Kredi uygulamasına ulaşamayan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini dile getiriyor.

Yılın son işlem gününde Yapı Kredi uygulamasına erişilemiyor. İşlem yapmak isteyen banka müşterileri durumdan duydukları rahatsızlıkları sosyal medyada dile getirdi. Mobil bankacılık uygulamasını kullanmak isteyen müşteriler, güncelleme yapıldığına dair yayınlanan duyuruyla karşılaşıyor.

Bu gelişme sosyal medyada kısa zamanda en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce kullanıcı YapıKredi hashtag'ı ile durumdan duydukları rahatsızlığı vurguladı. - İSTANBUL