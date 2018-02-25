Yapı Kredi, "Türkiye'nin En İyi Bankası" Seçildi

Yapı Kredi, Euromoney'nin geleneksel olarak düzenlediği "Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması 2018" sonuçlarına göre 4. kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, katılımcı sayısının geçen yıla oranla yüzde 80 arttığı görülen araştırmada Yapı Kredi, Dış Ticaret Finansmanı kategorisinde 2015 yılından beri her yıl "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçiliyor.

Yapı Kredi, Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile KOBİ Bankacılığı alanlarında alternatif finansman ürünleri ile müşterilerinin tahsilat risklerini ve finansman ihtiyaçlarını en doğru şekilde yönetmelerini sağlıyor. Banka kaynaklı "TL/YP krediler", "Sigortalı İhracat Finansmanı", "Forfaiting, İhracat Faktoringi" gibi sevk öncesi ve sevk sonrası finansman imkanlarının yanı sıra Yapı Kredi, Türk Eximbank İhracat Kredi Programları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası finansman kaynaklarını da müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Ana hissedarlarından UniCredit ile iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki deneyim, uzmanlık ve finansman kaynaklarını da müşterileriyle buluşturan Yapı Kredi, ayrıca yurt dışındaki geniş muhabir banka ağı ile de müşterilerine özel çözümler sunuyor.

Uluslararası ve çok uluslu firmalara odaklı servis modelini Türkiye'de ilk defa hayata geçiren Yapı Kredi, Yapılandırılmış Dış Ticaret Finansmanı ekibi ile müşterilerini Euler Hermes, SACE ve EKF gibi geleneksel ihracat kredi kuruluşlarının desteği ile bir araya getiriyor.

Yapı Kredi ayrıca Japon Exim, Kore Exim, Tayvan Exim gibi ülke kredisi kuruluşları ile çerçeve anlaşmaları veya projeye özel anlaşmalar gerçekleştiriyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), International Finance Corporation (IFC) veya Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanan fonlardan yararlanmalarına da olanak tanıyor.