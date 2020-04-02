Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı koronavirüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.

Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı koronavirüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen salgınla ilgili süreçte, çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere paralel olarak pek çok koruyucu önlemi hayata geçirdi. Bu kapsamda bankanın toplam üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1400'e yakın çalışanının tamamı evden hizmet veriyor.

Çalışanları ve toplum sağlığını düşünerek, 23 Mart'tan beri şubelerinde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ve dönüşümlü çalışma sistemine geçen Yapı Kredi'nin şube yoğunluğu önceki haftalara göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı. Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne yapılan aramalar ise yüzde 40 yükseldi. Banka, müşterilerinin birçok talebine, evden hizmet modeline geçen çağrı merkezi kanalıyla çözüm sunmaya ve şubelere de destek vermeye devam ediyor.

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne öncelik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, tüm sektörde çağrı merkezlerinden verilen hizmetlere talebin arttığını belirterek, kendilerinin de bu dönemde müşterilerine her kanaldan hizmet sunmak ve destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bu dönemde özellikle çağrı sayısı çok artan çağrı merkezi aracılığıyla kesintisiz hizmetlerini sürdürdüklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra, 65 yaş üstü müşterilerimiz ve bu dönemde gece gündüz demeden bizler için çalışan sağlık çalışanlarımız için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de başlattık. Yeni sistem sayesinde Çağrı Merkezimizi kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşterilerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ve hızla ulaşabiliyor."

Doğan, müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm desteği kesintisiz vermeye çalışırken, çalışanların sağlığı için de pek çok önlemi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çayırova, İzmir ve Samsun'da bulunan çağrı merkezlerimizdeki 1400'e yakın çalışma arkadaşımız evden çalışma sistemine geçti. Gerekli testleri sağladıktan sonra var olan altyapımızla bu adımı atarak çalışanlarımızın güvenli bir ortamda işlerini sürdürdüklerinden emin olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

600'ün üzerinde bankacılık işlemi dijitalde

Doğan, salgın nedeniyle müşterileri, bankacılık işlemlerini evden ve uzaktan yapmaya teşvik ettiklerini, Yapı Kredi Çağrı Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM'lerle kesintisiz hizmet sunduklarını belirterek, "Halihazırda 600'ün üzerinde bankacılık işlemi dijital kanallardan yapılabiliyor. Salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı martta, dijital kanallarımızda gerçekleştirilen işlemlerin hacmi yüzde 6 arttı. Bankanın mobil uygulamasını kullanmaya başlayan yeni müşterilerin adedi ise önceki aylara göre yüzde 13 yükseldi. Yapı Kredi, hayata geçirdiği yeni hizmet modeliyle şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden 'Görüntülü İşlem Asistanları' ile banka müşterisi olma imkanı sağlamaya da devam ediyor. Bu kapsamda martta bankanın dijital kanallardan yeni müşteri kazanımı da yüzde 36 arttı." ifadelerini kullandı.

Doğan, bu kanallardan yapılan bankacılık işlemleriyle ilgili olarak müşterilere destek amaçlı pek çok uygulamayı devreye aldıklarını belirterek, müşterilere ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini hızla ve kolayca yapmaları için destek olmaya ve gereken her ilave karar ve önlemi hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA