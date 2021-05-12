Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 350 TL'ye yükseltti
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Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 350 TL'ye yükseltti

Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 350 TL'ye yükseltti
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 250 TL'den 350 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 250 TL'den 350 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak aldığı önlemlerle müşterilerini desteklemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, salgının başından bu yana müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik pek çok tedbir ve değişikliği devreye aldıklarını belirtti.

Ülgen, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de müşterilerimizin yanında olarak onların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Salgının henüz başında, müşterilerimizin nakit ihtiyaçları için günlük nakit çekim limitlerini yükseltirken, kredi kartı, banka kartı ve NFC mobil ödeme ile şifresiz temassız ödeme limitini de 250 TL'ye çıkarmıştık. Bu değişiklikten sonra artık Yapı Kredi kartları ile yapılan her 3 fiziki işlemden 2'si temassız ödeniyor. Şimdi yine müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve alışveriş alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, ödeme esnasında temasın en aza indirilmesi adına 250 TL olan bu limiti 350 TL'ye yükselttik. Kredi kartı ve banka kartında temassız işlem cirosunda sektör lideri olarak müşterilerimizin sağlığı için temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması adına yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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