Yapı Kredi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Yapı Kredi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü.

Yapı Kredi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka Bankacılık Üssü'nden sonra Genel Müdürlük binasıyla da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü.

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle dahil olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında Yapı Kredi'nin tesislerinde, sınırlı olan doğal kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların kaynağından ayrıştırılması ve atık azaltımı çalışmaları yapılıyor.

Sıfır Atık Projesi ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımı hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yapı Kredi olarak faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Öztaşkın, bu nedenle hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönettiklerini dile getirdi.

Öztaşkın, faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla atık oluşumunu kaynağında azaltan, çevre ile uyumlu teknolojilere ise öncelik verdiklerini bildirdi.

Uygulama ve atık takibini sağlamak amacıyla Atık Yönetimi Genel Esasları'nı oluşturduklarını belirten Öztaşkın, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak atık yönetimi çalışmalarımızda atıkların sıfıra indirilmesi için birinci ilkemiz atığı kaynağında önlemek, ikinci ilkemiz ise atık miktarını azaltmak. Kaynağında azaltılamayan, tekrar kullanıma uygun olmayan ve geri kazanılmayan atıkları da insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf ediyoruz. Diğer yandan çevre bilincini tüm paydaşlarımıza aktarmayı oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizi de tüm iletişim çalışmalarımızda bilinçlendirerek daha doğa dostu çözümlere teşvik etmeyi ve karbon salımını azaltmayı amaçlıyoruz. Ayrıca dijital bankacılık alanındaki öncü yaklaşımlarımızla bireysel ve Kurumsal 800'den fazla işlemin yer aldığı pek çok süreci dijital ortama taşıyarak çevresel etkimizi azaltıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu