Yapı Kredi Sermaye Artırımına Gidiyor

Yapı Kredi, bilançosunu daha da güçlendirmek amacıyla sermaye artırım kararı aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, ödenmiş sermayesini pay ihracı yolu ile 4,1 milyar TL artırarak 8,45 milyar TL'ye çıkartacak. Banka, bununla birlikte, uluslararası piyasalarda ilave ana sermaye ihracı ile ek borçlanma gerçekleştirecek.

Yasal izinler ve piyasa koşullarına bağlı olarak, yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenen bu ihraç ile birlikte Yapı Kredi, toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolar ana sermaye artışı gerçekleştirmiş olacak. Bu işlem, son 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak.

"Türkiye'ye daha fazlasını verebilmek adına bulunmaz bir fırsat"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye büyük değer kattığını belirterek, banka olarak Türkiye'ye, ekonomiye ve topluma çok daha fazla değer kazandırabilmek adına güçlü ve kapsamlı bir 2020 hedefi oluşturduklarını vurguladı.

"Ana hissedarlarımız Koç Holding ve UniCredit, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğe rağmen, ülkeye ve Yapı Kredi'ye duydukları güvenle çok önemli bir sorumluluk alarak, pay ihracı yoluyla 4,1 milyar TL sermaye artırımına karar verdi." ifadesini kullanan Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetim Kurulumuzun onayladığı Sermaye Güçlendirme Planı ile pay ihracının yanı sıra, uluslararası piyasalarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracı da yapacağız. Böylece, toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek ana sermaye artışı, sermaye yeterlilik oranlarının ve bilançomuzun daha da güçlenmesinde rol oynayacak. Bu, hem hissedarlarımızın hem de yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi'ye olan güveninin de çok önemli bir göstergesi. Bu kaynak, hizmet sunduğumuz tüm segmentlerde müşteri ve ürün portföyümüzün genişletilmesinde, büyütülmesinde ve dijital bankacılık alanında katma değerli ürünler geliştirilmesinde de kullanılacak."

Erün, bu sermaye artışının sadece bankanın değil ülkenin de büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, "Ana hissedarlarımızdan aldığımız güçlü destek, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve 74 yıllık deneyimimizle, hedefimiz doğrultusunda bundan sonra da sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kulandı.