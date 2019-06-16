Yapı Kredi Portföy ve FODER'den "Bütçesini Bilen Çocuklar" eğitimi

Yapı Kredi Portföy, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliği ile yaklaşık 250 çocuğa kendi çalışanlarıyla birlikte "Bütçesini Bilen Çocuklar" eğitimi verdi.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, FODER'in Beşiktaş Orgeneral Kami Güzey İlkokulu'nda düzenlediği eğitimde miniklerle buluşan Yapı Kredi Portföy, böylelikle FODER'in projelerinde aktif olarak görev alan ilk portföy yönetim şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, finansal okuryazarlık eğitimine erken yaşta başlamanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma için ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda para yönetiminde bilgiye dayanarak etkili karar verme becerisinin erken yaşlarda edinilecek alışkanlıklarla kazanılacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bizler gibi finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların ve bu kurumlarda çalışan profesyonellerin çocuklara ve gençlere verilecek finansal okuryazarlık eğitimlerini gönüllü olarak desteklemelerini değerli buluyoruz. Yapı Kredi Portföy olarak, bütçesini bilinçli yöneterek tasarruf yapabilen gelecek kuşakların yetişmesine katkı sağlama hedefiyle FODER ile el ele verdik. Bir üyesi olduğumuz FODER'in projelerinde çalışanlarıyla birlikte aktif olarak görev alan ilk portföy yönetim şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu işin profesyonelleri olarak FODER'le birlikte yeni projeler üretmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA