Yapı Kredi Portföy'e Tspb'den Ödül

Yapı Kredi Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği TSPB 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında Portföy Yönetimi kategorisinde "Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri" ödülünün sahibi oldu.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, şirket, TSPB tarafından üst üste 3. kez ödüllendirilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, Yapı Kredi Portföy'ün sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmasında kaliteli insan kaynağının ve sektördeki deneyiminin önemini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şirket olarak 2017 sonu verileri itibariyle kurumsal ve bireysel müşterilerimize yönelik yatırım fonu, emeklilik fonu, serbest fon ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimizle toplam yaklaşık 21 milyar lira büyüklüğünde varlığı yönetiyoruz. Kaliteli insan kaynağımız ve uzmanlığımız ile müşterilerimize değer yaratıyoruz, çalışmalarımız neticesinde her sene saygın kurumlarca ödüllere layık görülüyoruz. TSPB'nin 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Karma Emeklilik Yatırım Fonunun (ALR) performansı ile üçüncü kez ödül almaktan dolayı mutluyuz. Her yıl artarak devam eden başarılarımızı sürdüreceğiz."