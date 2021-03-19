Yapı Kredi Play ve Red Bull'dan iş birliği

Yapı Kredi Play, yıl boyunca Red Bull'un düzenlediği ve oyunseverlerin takip ettiği gaming organizasyonların partneri oldu.

Yapı Kredi Play, yıl boyunca Red Bull'un düzenlediği ve oyunseverlerin takip ettiği gaming organizasyonların partneri oldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, sanal ortama aktarılmış İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası olarak bilinen Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri ile 17 Mart'ta başlayan Yapı Kredi Play partnerliğindeki etkinlikler, 2021 yılı boyunca sürecek.

Dünyanın en büyük ve ilk üniversiteler arası global Valorant turnuvası olan Red Bull Campus Clutch ile devam edecek iş birliğinde ayrıca Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği Red Bull Solo Q ve Türkiye'nin en büyük 2v2 CS: GO turnuvası olan ve formatı Türkiye'den çıkıp global bir turnuvaya dönüşen Red Bull Flick de yer alacak.

Yapı Kredi Play, bu organizasyonlarla ve çeşitli kampanyalarla tüm yıl boyunca oyunseverleri yalnız bırakmayacak.

İlk kampanya ise dünyanın en önemli 32 takımı ve 16 oyuncusunu 13 günlük gaming festivalinde sanal İstanbul'da buluşturacak olan Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde düzenlenecek. Hearthstone, Teamfight Tactics ve PUBG MOBILE oyunlarında dünyanın en iyilerinin belirleneceği finaller için Hepsiburada.com ile bir kampanyaya imza atan Yapı Kredi Play, etkinlik kapsamında katılımcılara Hepsiburada.com üzerinden çeşitli indirimler sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz