"Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu" fonu hayata geçti

Yapı Kredi Özel Bankacılık, genç sanatçılarla hayalleri arasındaki sınırları kaldırmak için "Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu" fonunu hayata geçirdi.

Yapı Kredi Özel Bankacılık'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte oluşturulan Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu sayesinde "Üstün Başarı Sanat Bursu" ve "Yüksek Öğretim Eğitim Sanat Bursu" programlarına katkı sağlanarak sanat alanında eğitim gören genç yeteneklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Her eğitim yılı başlangıcında üniversitelerin konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinden adayların yapacakları başvuruların ardından değerlendirme sürecini geçen öğrenciler burs almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Abdullah Kutucu, sanatın her alanında eğitim gören öğrencilerin hayallerinin önündeki sınırları kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak hayallerinde sınır tanımayan genç sanatçıları Türk Eğitim Vakfı ile oluşturdukları "Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu" ile desteklediklerini bildiren Kutucu, kültür ve sanatın gelişimini odaklarına alarak topluma değer katmayı hedeflediklerini ve genç sanatçıların yaşamlarına dokunarak onların yanlarında olduklarını aktardı.

Kutucu, "Aldıkları eğitimle birlikte yeteneklerini sergilemelerine fırsat vermek, onları yurt içinde ve yurt dışındaki performanslarını birlikte alkışlayacağımız günlere hazırlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hayata geçirdikleri proje sayesinde, dileyen müşterilerin de projeye destek olarak bursiyer sayısının artmasına katkı sağlayabileceğini aktaran Kutucu, "Gençlerin büyük başarılara imza atmasına tanık olmak için sabırsızlanıyoruz. Kültür ve sanatın bankası olarak, geçmişten gelen toplumu destekleme vizyonumuzla Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu sayesinde sanat eğitimi alan gençlerin bu alanda ilerlemelerine yardımcı olacağız. Sadece bankacılıkta değil, her alanda fark yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu'na piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, resim, heykel, grafik, yazı sanatı ana bilim dallarından öğrenciler aday olabiliyor.

2021-2022 öğretim yılı burs başvuruları, 6 Eylül ila 6 Ekim arasında gerçekleşiyor. Başvuru süreci ve detaylı bilgiye ise https://www.yapikrediozelbankacilik.com.tr/ üzerinden ulaşılabiliyor.