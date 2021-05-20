Yapı Kredi'nin podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması konuşuldu
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Yapı Kredi'nin podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması konuşuldu

Yapı Kredi'nin podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması konuşuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması ele alındı.

Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin korunması ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, pek çok sektör ve alanda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

Açıklamada, podcast kanalındaki konuşmasına yer verilen WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, insanların ekoloji konusunda bilinç seviyesinin giderek arttığını belirtti.

Sürdürülebilirliğin kamuoyunda artık daha fazla yer aldığını ve geçmişe kıyasla doğayla ilgili sorunların daha fazla tartışıldığını vurgulayan Kalem, biyolojik çeşitlilikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biyolojik çeşitlilik kavramı, canlı yaşam çeşitliliğini ifade ediyor. Biyolojik çeşitlilik adı altında genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, canlıların birbirleriyle ilişkisinin çeşitliliği gibi kavramları görüyoruz. İnsanın da içinde bulunduğu tüm varlıklar, ekosistemler içerisinde karşılıklı etkileşim halinde. Üreticiler, tüketiciler, mikroorganizmalarla birlikte etkileşimi sürdürdüğümüz hayat döngüsü ilerliyor. Bu düzenin devam etmesi için sistemin sağlıklı işlemesi gerekiyor. Bir türün ortadan kalkması, bir ekosistemin kaybedilmesi sistemin bütününü olumsuz etkiliyor.

İnsanların dünyadan talep ettiği kaynakların büyüklüğü arttıkça yaşayan gezegen endeksinin düşüyor. İnsan nüfusunun diğer canlıların nüfusuna baskın hale gelmesiyle birlikte gezegenimizde yarattığımız etki çoğalıyor. Dünyadaki omurgalı canlı popülasyonunun son 50 yılda yüzde 68 azaldığını görüyoruz. Gezegenimizin bir yılda ürettiği kaynaktan fazlasını bir yılda tüketiyoruz. Bu durum geleceğimizin risk altında olduğunu gösteriyor. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle zengin biyolojik çeşitlilik mirasına sahip ancak bunu sürdürebilmek için doğal alanlarımızı ve türlerimizi korumamız gerekiyor. Canlıların beslenme, barınma, üreme gibi temel ihtiyaçlarını sağlayarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde doğal yaşam ortamlarının korunma oranını artırmalıyız."

"Biz dünyanın sağlığını ne kadar koruyabilirsek o kadar sağlıklı oluruz"

Kalem, hastalıkların yayılmasında insanların doğayla ilişkisinin etkisinin olduğunu vurguladı.

İnsan sağlığının doğayla ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Kalem, "Biz dünyanın sağlığını ne kadar koruyabilirsek o kadar sağlıklı oluruz. İnsanlar, canlıların yaşam ortamlarını tahrip etmeyi sürdürdükçe diğer canlılarla etkileşim ihtimalini ve virüs alışverişini artırıyoruz. Bu şekilde devam edersek günümüzde yaşadığımız pandemiyi gelecekte de yaşamamız mümkün gözüküyor. İklim değişikliği, hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunlar yerel değil, küresel iş birliğini gerektiriyor. Eski alışkanlıkları bırakarak doğayla ilişkimizi gözden geçirmemiz ve ekonomik büyüme, maksimum kar elde etme anlayışlarından sıyrılarak doğayla uyumlu yaşamın arayışı içerisine girmeliyiz. 'Yeşil iyileşme' dediğimiz enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının giderilmesi, bozulmuş doğal alanların restore edilmesi, doğa dostu tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi gibi birçok yeniliği hayatımıza dahil etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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