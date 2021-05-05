Yapı Kredi'nin podcast kanalı "Ekonomiyi Konuşalım" yayında
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Yapı Kredi'nin podcast kanalı "Ekonomiyi Konuşalım" yayında

Yapı Kredi'nin podcast kanalı 'Ekonomiyi Konuşalım' yayında
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi, yeni podcast kanalı "Ekonomiyi Konuşalım" ile yurt içi ve uluslararası piyasalara dair en güncel analizleri podcast dinleyicileriyle buluşturuyor.

Yapı Kredi, yeni podcast kanalı "Ekonomiyi Konuşalım" ile yurt içi ve uluslararası piyasalara dair en güncel analizleri podcast dinleyicileriyle buluşturuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bireysel yatırımcıları, Yapı Kredi Yatırım'ın uzman ekibiyle bir araya getiren kanal, sermaye piyasaları konusunda bilgi düzeyini geliştirmeyi hedefliyor.

Her hafta pazartesi Yapı Kredi Yatırım'ın Yatırım Stratejileri Müdürleri Hüseyin Taş ve Özgür Karahan, yurt içi ve uluslararası piyasalarda haftanın gelişmelerini yorumlayarak yatırımcıları haftaya hazırlayacak. Küresel piyasaların nabzının tutulacağı "Dünya Varmış" programında ise Yapı Kredi Yatırım Baş Yatırım Stratejisti Murat Berk ve Yatırım Stratejileri Müdürü Hakan Halaç, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaşacak. Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Bölüm Müdürü Görkem Göker ve Yapı Kredi Yatırım Kıdemli Analisti Behlül Kataş'ın hisse senedi piyasalarındaki son gelişmeleri yorumlayacağı "Hisse Zamanı" programı ise yatırımcılara güncel piyasalarla ilgili bir yol haritası sunacak. Ayrıca "Temel Bakış" içeriğiyle de her hafta farklı sektör ve piyasalardaki gelişmeler ele alınacak.

Dinleyici kitlesi gün geçtikçe artan, sektörlerin geleceğini uzman konuklar eşliğinde masaya yatıran "Geleceği Konuşalım" podcast kanalından sonra Yapı Kredi'nin ikinci podcast kanalı olarak yayına giren "Ekonomiyi Konuşalım", Yapı Kredi Yatırım uzmanlarının piyasalara dair yorumlarını ve ekonomideki gelişmeleri en güncel haliyle sunacak.

"Ekonomiyi Konuşalım", Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından yatırımcılarla buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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