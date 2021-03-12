Yapı Kredi'nin Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi başladı
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Yapı Kredi'nin Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi başladı

12.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:09
Yapı Kredi'nin Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi başladı

Yapı Kredi'nin "Code.YapıKredi" programı kapsamında düzenlediği Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi, teknolojinin farklı alanlarına ilgi duyan izleyiciler ile alanında uzman kişileri bir araya getirmeye bu yıl da devam ediyor.

Yapı Kredi'nin "Code.YapıKredi" programı kapsamında düzenlediği Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik dizisi, teknolojinin farklı alanlarına ilgi duyan izleyiciler ile alanında uzman kişileri bir araya getirmeye bu yıl da devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, serinin bu yılki ilk halkasında "Sakin Teknoloji Trendi: Biraz Yavaşlasak Mı?" ile teknolojinin sosyal ve kültürel hayata etkileri ele alındı.

Hakan Akben'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, sakin teknoloji (slow tech) kavramı marka danışmanı Ahmet Kırtok, teknoloji girişimcisi Çiğdem Öztabak ve reklamcı Gökhan Yücel ile tartışıldı. Etkinlik, Yapı Kredi'nin YouTube kanalı ve Facebook hesabından da canlı yayınlandı.

İzleyici katkısının açık olduğu Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik serisi, teknoloji, dijital dünya ve yapay zekaya konusunda alanında uzmanlaşmış kişileri izleyicilerle buluşturmaya gelecek dönemde de devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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