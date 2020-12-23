Yapı Kredi, nakit yönetimi alanında 6'ncı kez "Sektör Lideri" seçildi
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Yapı Kredi, nakit yönetimi alanında 6'ncı kez "Sektör Lideri" seçildi

23.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:08
Yapı Kredi, nakit yönetimi alanında 6'ncı kez

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen "Nakit Yönetimi" alanında yapılan araştırma kapsamında "Sektör Lideri" seçildi.

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen "Nakit Yönetimi" alanında yapılan araştırma kapsamında "Sektör Lideri" seçildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, üst üste 6'ncı kez bu ödülün sahibi olan banka, uzun yıllardır devam ettirdiği ödül alma geleneğini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, nakit yönetimi alanındaki çalışmalarının böylesine önemli bir ödülle taçlandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak nakit yönetimi alanında öncü ve yaratıcı çözümlerimizle müşterilerimizin hayatındaki sınırları kaldırarak uzun yıllardır yüksek müşteri memnuniyeti yaratıyoruz. Katılımcı sayısı açısından en geniş kapsamlı anketlerden biri olan bu araştırmada aralıksız 6 yıldır nakit yönetimi alanında Türkiye'nin 'Sektör Lideri' seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Böylesine önemli ve prestijli bir araştırmada lider olarak gösterilmek daha fazlasını gerçekleştirmek adına bize güç veriyor. Yapı Kredi olarak ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ihtiyaç duydukları her alanda daima yanlarında olmaya ve hayatın koyduğu sınırları kaldırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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